Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Дочь: Гурякова Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
25.07.1895

Сын: Николай Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Александр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Мироновна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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