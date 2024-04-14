Кропинов Василий Афанасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиОколо 23.12.1928
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кропинов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Илларион
Мать ребёнка: Ксения Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Гурьян
Мать ребёнка: Ксения Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропин Аркадий
Мать ребёнка: Ксения Симеоновна
Рождение ребёнка
20.03.1878
Сын: Кропинов Гаврила
Мать ребёнка: Ксения Симеоновна
Смерть
Около 23.12.1928