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Кропинов Василий Афанасиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Около 23.12.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кропинов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Илларион

Мать ребёнка: Ксения Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Гурьян

Мать ребёнка: Ксения Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропин Аркадий

Мать ребёнка: Ксения Симеоновна

Рождение ребёнка
20.03.1878

Сын: Кропинов Гаврила

Мать ребёнка: Ксения Симеоновна

Смерть
Около 23.12.1928

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