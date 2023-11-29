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Ефимов Константин Владимирович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ефимов Владимир Яковлевич

Мать: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: (Ефимова) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Ефимов Александр Константинович

Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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