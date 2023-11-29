Ефимов Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ефимов Владимир Яковлевич
Мать: Ефимова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: (Ефимова) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Ефимов Александр Константинович
Мать ребёнка: Ефимова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно