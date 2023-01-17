Ювко (Литовко) Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ювко (Литовко) Евфросиния Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Литовко Василий Емельянович

Мать: ?

Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Ювко Емельян Фёдорович

Мрин, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 279, файл 1324 (стр 131), запись 6 "Ukraine, Chernigov Church Records, 1717-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-KGLT : 11 March 2022), Еме... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кошовая Мелания Емельяновна

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталия Емельяновна

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

Селище, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Рождение ребёнка
30.06.1878

Сын: Ювко Яков Емельянович

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-K9X3
Рождение ребёнка
16.03.1881

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович

Селище, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-BF1N
Смерть
Неизвестно
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