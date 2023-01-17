Ювко (Литовко) Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Литовко Василий Емельянович
Мать: ?
Бракосочетание
17.01.1858
Мрин, Чернігівська область
Ф. 1415, о. 1, д. 279, файл 1324 (стр 131), запись 6 "Ukraine, Chernigov Church Records, 1717-1935", database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-KGLT : 11 March 2022), Еме... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кошовая Мелания Емельяновна
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Наталия Емельяновна
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-F94N
Рождение ребёнка
30.06.1878
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-K9X3
Рождение ребёнка
16.03.1881
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Ювко Емельян Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-BF1N
Смерть
Неизвестно