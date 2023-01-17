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Сапрыкин Николай Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Денис Григорьевич

Мать: Сапрыкина Евдокия

Рождение ребёнка
12.03.1966

Сын: Сапрыкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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