Сапрыкин Николай Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапрыкин Денис Григорьевич
Мать: Сапрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
12.03.1966
Сын: Сапрыкин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно