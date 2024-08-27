Акулина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Никитична

Акулина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бодров Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Бодров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: (Бодрова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бодров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Бодров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бодров Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.