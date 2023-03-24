Фоминых Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.2004
Сын: Фоминых Егор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессолицын Андрей Викторович