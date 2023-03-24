Фоминых Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоминых Анна Николаевна

Фоминых Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессолицын Андрей Викторович

Рождение ребёнка
23.01.2004

Сын: Фоминых Егор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессолицын Андрей Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.