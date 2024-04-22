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(Юдалевич) Двейра Яковлевна

Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

04.07.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1887 ст.

Отец: Юдалевич Яков Абрамович

Мать: Юдалевич Лия Иосифовна

Боготол, город Боготол, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно
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