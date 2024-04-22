(Юдалевич) Двейра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1887 ст.
Отец: Юдалевич Яков Абрамович
Мать: Юдалевич Лия Иосифовна
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно