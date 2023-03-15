Бунтина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунтин Иван
Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бунтин ?
Отец ребёнка: Бунтин Иван
Рождение ребёнка
1916
Смерть
Неизвестно