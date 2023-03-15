Бунтина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтин Иван

Место жительства
Неизвестно
Знаменское, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бунтин ?

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Бунтина) ?

Отец ребёнка: Бунтин Иван

Смерть
Неизвестно

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