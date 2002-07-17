Боева Яна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева Яна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2002

Отец: Боев Геннадий Александрович

Мать: Боева Ирина Владимировна

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