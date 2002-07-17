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Боева Яна Геннадьевна
Боева Яна Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2002
Пол
Женский
Отец
Боев Геннадий Александрович
Мать
Боева (Щёголева) Ирина Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2002
Отец:
Боев Геннадий Александрович
Мать:
Боева Ирина Владимировна
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