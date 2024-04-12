Зарубин Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Зарубин Иван Александрович
Бракосочетание
31.10.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Брак №-13 д.М.Каменка / д.Б.Каменка
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.
Сын: Зарубин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Зарубина Александра Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-60м)
Смерть
После 1906 ст.