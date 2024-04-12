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Зарубин Николай Иванович

Место рождения

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Зарубин Иван Александрович

Мать: не указана

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
31.10.1899 ст.

Жена: Зарубина Александра Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Брак №-13 д.М.Каменка / д.Б.Каменка
Рождение ребёнка
28.09.1904 ст.

Сын: Зарубин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Зарубина Александра Ивановна

Малая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-60м)
Смерть
После 1906 ст.
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