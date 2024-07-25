Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРежунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Федосей Алексеевич

Мать: Наталья Савиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Харитина Аристарховна

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Марфа Аристарховна

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Аристарховна

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лебедев Даниил Аристархович

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Аристарховна

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Агафья Аристарховна

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Решунов (Лебедев) Андрей Аристархович

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Павел

Мать ребёнка: Федора Прохоровна

Смерть
1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.