Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Федосей Алексеевич
Мать: Наталья Савиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Харитина Аристарховна
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Марфа Аристарховна
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Аристарховна
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лебедев Даниил Аристархович
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Аристарховна
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Решунов/Лебедев Георгий Аристархович
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Агафья Аристарховна
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Решунов (Лебедев) Андрей Аристархович
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Павел
Мать ребёнка: Федора Прохоровна
Смерть
1911