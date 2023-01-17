Симанова Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.2000
Сын: Симанов Роман Александрович
Отец ребёнка: Симанов Александр Геннадьевич
Яшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симанов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Симанов Александр Геннадьевич