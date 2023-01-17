Симанова Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Симанов Роман Александрович

Отец ребёнка: Симанов Александр Геннадьевич

Яшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симанов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Симанов Александр Геннадьевич

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