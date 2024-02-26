Иван Ефимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти09.12.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Ефим Никитин (Ович)
Мать: Марья Клементьева (Вна)
Бракосочетание
21.04.1833 ст.
Жена: Наталья Трифонова (Вна)
Бракосочетание
20.10.1869 ст.
Жена: Марфа Захарова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.12.1872 ст.
Причина смерти: чахотка