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Иван Ефимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

09.12.1872 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.
Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Ефим Никитин (Ович)

Мать: Марья Клементьева (Вна)

Бракосочетание
21.04.1833 ст.

Жена: Наталья Трифонова (Вна)

Бракосочетание
20.10.1869 ст.

Жена: Марфа Захарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
09.12.1872 ст.
Причина смерти: чахотка
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