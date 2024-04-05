Kulesza (Piorkowska) Katarzyna 20.02.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza (Piorkowska) Katarzyna

Место рождения

Osuchowa

Дата рождения

20.02.1817

Дата смерти

29.12.1865

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1792 г.р.

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1817

Отец: Piórkowski Jan

Мать: Piórkowska (Pyśk) Marianna

Osuchowa
Бракосочетание
16.05.1836

Муж: Kulesza Andrzej

Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
05.04.1839

Сын: Kulesza Wincenty

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek
Рождение ребёнка
02.04.1844

Сын: Kulesza Franciszek

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek
Рождение ребёнка
11.10.1845

Дочь: Rytelewska (Kulesza) Marianna

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek
Рождение ребёнка
13.03.1849

Дочь: Gałązka (Kulesza) Rozalia

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek
Рождение ребёнка
04.06.1860

Дочь: Kot (Kulesza) Julianna

Отец ребёнка: Kulesza Andrzej

Udrzynek
Смерть
29.12.1865
Udrzynek
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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