Kulesza (Piorkowska) Katarzyna
Место рожденияOsuchowa
Дата рождения20.02.1817
Дата смерти29.12.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1817
Отец: Piórkowski Jan
Osuchowa
Бракосочетание
16.05.1836
Муж: Kulesza Andrzej
Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
05.04.1839
Сын: Kulesza Wincenty
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek
Рождение ребёнка
02.04.1844
Сын: Kulesza Franciszek
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek
Рождение ребёнка
11.10.1845
Дочь: Rytelewska (Kulesza) Marianna
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek
Рождение ребёнка
13.03.1849
Дочь: Gałązka (Kulesza) Rozalia
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek
Рождение ребёнка
04.06.1860
Дочь: Kot (Kulesza) Julianna
Отец ребёнка: Kulesza Andrzej
Udrzynek
Смерть
29.12.1865
Udrzynek
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby