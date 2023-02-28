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Ижбулатов Иван Камалович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

15.12.1925

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ижбулатова Валентина Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1957

Дочь: Васильева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ижбулатова Валентина Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
22.04.1984
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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