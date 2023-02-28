Ижбулатов Иван Камалович
Место рождения
Дата рождения15.12.1925
Дата смерти22.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ижбулатова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1957
Дочь: Васильева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ижбулатова Валентина Ивановна
Смерть
22.04.1984