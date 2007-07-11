Паршута Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршута Максим Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2007

Отец: не указан

Мать: Паршута Надежда Егоровна

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