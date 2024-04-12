Гаврила Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Алексеева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816