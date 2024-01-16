Блинов Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1616
Дочь: Блинова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Блинова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.10.1928
Дочь: Блинова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна
Смерть
1960