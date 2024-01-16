Блинов Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1616

Дочь: Блинова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Блинова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
02.10.1928

Дочь: Блинова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Николаевна

Смерть
1960

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