Ионин Игнатий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения31.12.1893
Дата смерти19.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.02.1939