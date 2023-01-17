Ионин Игнатий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионин Игнатий Вячеславович

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Место рождения

Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

31.12.1893

Дата смерти

19.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Ропша, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1912 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.02.1939
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