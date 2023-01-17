Костенко Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения22.10.1903
Дата смерти22.09.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903
Отец: Костенко Пётр
Рождение ребёнка
12.06.1922
Дочь: Шеметова Полина Яковлевна
Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна
Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Русакова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Соколова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна
Призыв на военную службу
04.01.1941
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Андреевский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костенко Ирина Петровна
Смерть
22.09.1972
Заринск, город Заринск, Алтайский край