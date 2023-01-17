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Костенко Яков Петрович

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Место рождения

Новоаврамовка, Полтавська область

Дата рождения

22.10.1903

Дата смерти

22.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1903

Отец: Костенко Пётр

Мать: Костенко Агриппина Трофимовна

Новоаврамовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
12.06.1922

Дочь: Шеметова Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна

Верх-Каргат, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Русакова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Соколова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Костенко Ирина Петровна

Призыв на военную службу
04.01.1941
Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
Андреевский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Ирина Петровна

Смерть
22.09.1972
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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