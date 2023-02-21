Климкин Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.2009
Дочь: Климкина Ксения Павловна
Мать ребёнка: Климкина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.2016
Дочь: Климкина Маргарита Павловна
Мать ребёнка: Климкина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климкина Елена Ивановна