Климкин Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климкин Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.2009

Дочь: Климкина Ксения Павловна

Мать ребёнка: Климкина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.2016

Дочь: Климкина Маргарита Павловна

Мать ребёнка: Климкина Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климкина Елена Ивановна

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