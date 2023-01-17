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Банников Илья Александрович
Банников Илья Александрович
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Место рождения
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Дата рождения
24.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Банников Александр Александрович
1960 г.р.
Мать
Банникова (Чекмарева) Элла Павловна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1987
Отец:
Банников Александр Александрович
Мать:
Банникова Элла Павловна
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
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