(Тятова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1952
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952
Отец: Тятов Яков
Мать: Тятова (Келеп) Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барадачёв Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барадачёв Григорий
Смерть
1997