(Тятова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тятова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1952

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1952

Отец: Тятов Яков

Мать: Тятова (Келеп) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барадачёв Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барадачёв Григорий

Смерть
1997

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