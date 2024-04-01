Case (Case) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Case (Case) Mary

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1847

Дата смерти

15.05.1932

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1826 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

1866 г.р.
1868 г.р.
1877 г.р.
1880 г.р.
1882 г.р.
1885 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1847

Отец: Case Gideon Wilson

Мать: Long (Long) Priscilla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Harsh Rhoda

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Бракосочетание
21.09.1865

Муж: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: Harsch (Harsch) Emma Josephine

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
28.11.1868

Сын: Harsch William Grant

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Harsh Cora M.

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
11.01.1880

Сын: Harsh Mortimer Gittien

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
?.08.1882

Дочь: Harsh Mary (Minnie)

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Harsch Jesse Eugene

Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry

Смерть
15.05.1932
Похороны
16.05.1932

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