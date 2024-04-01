Case (Case) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1847
Дата смерти15.05.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1847
Отец: Case Gideon Wilson
Мать: Long (Long) Priscilla
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Harsh Rhoda
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Бракосочетание
21.09.1865
Муж: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: Harsch (Harsch) Emma Josephine
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
28.11.1868
Сын: Harsch William Grant
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Harsh Cora M.
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
11.01.1880
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
?.08.1882
Дочь: Harsh Mary (Minnie)
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Рождение ребёнка
18.08.1885
Сын: Harsch Jesse Eugene
Отец ребёнка: Harsch Thomas Henry
Смерть
15.05.1932
Похороны
16.05.1932