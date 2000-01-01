Зарубин Иларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубин Иларион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Зарубин Гавриил Иларионович

Мать ребёнка: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Зарубин Яков Иларионов

Мать ребёнка: не указана

На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатки Купенской округи Воронежского наместничества.
Смерть
Неизвестно
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