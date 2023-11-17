Усманова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1988

Отец: Курдыбайло Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.2013

Дочь: Усманова Алина Рамильевна

Отец ребёнка: Усманов Рамиль Ишинкариевич

Рождение ребёнка
19.03.2023

Дочь: Усманова Дарина Рамильевна

Отец ребёнка: Усманов Рамиль Ишинкариевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Рамиль Ишинкариевич

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