Никитина Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Тамара Васильевна

Никитина Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1932

Дата смерти

28.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932

Отец: Новосёлов Василий Сергеевич

Мать: Новосёлова Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
27.01.1963

Дочь: Никитина Галина Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
12.09.1971

Дочь: Никитина Елена Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич

Смерть
28.04.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close