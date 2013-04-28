Никитина Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1932
Дата смерти28.04.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1932
Рождение ребёнка
27.01.1963
Дочь: Никитина Галина Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
12.09.1971
Дочь: Никитина Елена Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Никитин Илья Сергеевич
Смерть
28.04.2013