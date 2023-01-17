Бронникова (Кривошапова) Пелагея Марковна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кривошапов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1928
Сын: Бронников Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Бронников Иван
Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бронников Иван
Смерть
1988
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край