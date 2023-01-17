Бронникова (Кривошапова) Пелагея Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова (Кривошапова) Пелагея Марковна

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Место рождения

Андреевка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кривошапов Марк

Мать: не указана

Андреевка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.11.1928

Сын: Бронников Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Бронников Иван

Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Иван

Смерть
1988
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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