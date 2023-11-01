Барская Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.
Дочь: Барская Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Барский Егор Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Дочь: Барская Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Барский Егор Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.
Сын: Барский Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Барский Егор Петрович
Смерть
Неизвестно