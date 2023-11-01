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Барская Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1900 ст.

Муж: Барский Егор Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1902 ст.

Дочь: Барская Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Барский Егор Петрович

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Дочь: Барская Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Барский Егор Петрович

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1907 ст.

Сын: Барский Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Барский Егор Петрович

Шелухово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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