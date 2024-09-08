Леонтий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти10.01.1874 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Кирилловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агапия Леонтьевна
Мать ребёнка: Маланья Кирилловна
Смерть
10.01.1874 ст.
Новые Маты, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан