Леонтий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

10.01.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Кирилловна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агапия Леонтьевна

Мать ребёнка: Маланья Кирилловна

Смерть
10.01.1874 ст.
Новые Маты, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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