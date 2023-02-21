Павлов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1999
Дочь: Дмитриева Яна Николаевна
Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Алексеева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.?
Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.?
Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно