Павлов Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1999

Дочь: Дмитриева Яна Николаевна

Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Алексеева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.?

Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.?

Сын: Павлов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вологдина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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