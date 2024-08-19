Treijs Jānis
Место рожденияĶirbiži, Latvia
Дата рождения1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1850
Coniuge: Anna Treijs (nata Rutks)
Рождение ребёнка
10.12.1850
Сын: Treijs Fricis
Мать ребёнка: Treijs (Rutks Rutka) Anna
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Treijs Pēteris
Мать ребёнка: Treijs (Rutks Rutka) Anna