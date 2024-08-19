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Treijs Jānis

Место рождения

Ķirbiži, Latvia

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

1850 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1850

Жена: Treijs (Rutks Rutka) Anna

Coniuge: Anna Treijs (nata Rutks)
Рождение ребёнка
10.12.1850

Сын: Treijs Fricis

Мать ребёнка: Treijs (Rutks Rutka) Anna

Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Treijs Pēteris

Мать ребёнка: Treijs (Rutks Rutka) Anna

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