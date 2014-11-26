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Фролов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

26.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: Фролов Григорий Сергеевич

Мать: Фролова Анна Степановна

Рождение ребёнка
10.04.1959

Дочь: Шкарлет Елена Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1967

Дочь: Оксентий Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Галина Николаевна

Смерть
26.11.2014
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