Фролов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1939
Дата смерти26.11.2014
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939
Отец: Фролов Григорий Сергеевич
Мать: Фролова Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.04.1959
Дочь: Шкарлет Елена Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1967
Дочь: Оксентий Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Галина Николаевна
Смерть
26.11.2014