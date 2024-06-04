Щулепов Афонасий Иванов
Место рождениядер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Щулепов Иван Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: (Шулепова) Марья Афанасьева
Мать ребёнка: Шулепова Дарья (Василиса) Ерофеева
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: (Шулепова) Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Шулепова Дарья (Василиса) Ерофеева
Смерть
После 1721