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Щулепов Афонасий Иванов

Место рождения

дер. Студенецкая, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Щулепов Иван Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Дарья (Василиса) Ерофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: (Шулепова) Марья Афанасьева

Мать ребёнка: Шулепова Дарья (Василиса) Ерофеева

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: (Шулепова) Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Шулепова Дарья (Василиса) Ерофеева

Смерть
После 1721

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