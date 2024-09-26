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Садиков Иван Егорович

Место рождения

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

02.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Садиков Егор Васильевич

Мать: не указана

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1926

Сын: Садиков Вадим Иванович

Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна

Смерть
02.05.1972

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