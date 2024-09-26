Садиков Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти02.05.1972
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Садиков Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1926
Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
05.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна
Смерть
02.05.1972