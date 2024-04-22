Барахтина (Балагурова) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения06.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1911
Отец: Балагуров Константин Степанович
Мать: Наталья Яковлевна
Эмиграция
1919
Манчжурия
Рождение ребёнка
28.06.1932
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Барахтин Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Манчжурия
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Шель Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Манчжурия
Рождение ребёнка
31.03.1938
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: Ворожейкина Антонина Игнатьевна
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Манчжурия
Рождение ребёнка
02.04.1942
Дочь: Барахтина Галина Игнатьевна
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Барахтина Вера Игнатьевна
Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович
Манчжурия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно