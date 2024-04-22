Барахтина (Балагурова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахтина (Балагурова) Анна Константиновна

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Место рождения

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1911

Отец: Балагуров Константин Степанович

Мать: Наталья Яковлевна

Нерчинский Завод, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Эмиграция
1919
Манчжурия
Рождение ребёнка
28.06.1932

Сын: Барахтин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Барахтин Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Манчжурия
Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Шель Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Манчжурия
Рождение ребёнка
31.03.1938

Сын: Барахтин Алексей Игнатьевич Умер в раннем возрасте

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Ворожейкина Антонина Игнатьевна

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Манчжурия
Рождение ребёнка
02.04.1942

Дочь: Барахтина Галина Игнатьевна

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Барахтина Вера Игнатьевна

Отец ребёнка: Барахтин Игнатий Степанович

Манчжурия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барахтин Игнатий Степанович

Смерть
Неизвестно
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