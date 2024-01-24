Рябова Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Юлия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябов Юрий Михайлович

Мать: Рябова Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
08.10.2008

Дочь: Перминова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Перминов Антон Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.2016

Дочь: Перминова Ангелина Антоновна

Отец ребёнка: Перминов Антон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Антон Николаевич

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