Владимирова Анастасия Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимиров Гаврил
Мать: Мария
Рождение ребёнка
11.12.1992
Сын: Седалищев Айаал Сергеевич
Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
?.11.?
Сын: Седалищев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седалищева Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно