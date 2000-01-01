Владимирова Анастасия Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Анастасия Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Гаврил

Мать: Мария

Рождение ребёнка
11.12.1992

Сын: Седалищев Айаал Сергеевич

Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
?.11.?

Сын: Седалищев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седалищева Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Седалищев Сергей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седалищев Сергей Афанасьевич

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