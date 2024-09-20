Параскева Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меновщиков Матвей Агофонович
Отец ребёнка: Меновщиков Агафон Кириллович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Меновщикова Марфа Агафоновна
Отец ребёнка: Меновщиков Агафон Кириллович
Смерть
Неизвестно