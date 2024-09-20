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Параскева Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меновщиков Агафон Кириллович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Меновщиков Матвей Агофонович

Отец ребёнка: Меновщиков Агафон Кириллович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Меновщикова Марфа Агафоновна

Отец ребёнка: Меновщиков Агафон Кириллович

Смерть
Неизвестно

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