Васильева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Серафим Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно

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