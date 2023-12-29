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Спирин Михайло Петров

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Спирин Пётр Федоров

Мать: Спирина Мавра Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Спирина) Анисья Михайлова

Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Спирин Егор Михайлов

Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Спирина) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Спирин Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова

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