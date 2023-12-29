Спирин Михайло Петров
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Спирин Пётр Федоров
Мать: Спирина Мавра Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Спирина) Анисья Михайлова
Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Спирин Егор Михайлов
Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Спирина) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Спирина Марья Иванова