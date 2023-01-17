Дмитрева (Артамонова) Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1815
Дочь: Земскова Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно