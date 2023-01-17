Дмитрева (Артамонова) Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрева (Артамонова) Ксения Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1815

Дочь: Земскова Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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