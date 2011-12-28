Кондратьева (Конюкова) Мария
Место рожденияВерхотурский р-н с.Пайва
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти28.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2011
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область