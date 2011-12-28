Кондратьева (Конюкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Конюкова) Мария

Место рождения

Верхотурский р-н с.Пайва

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

28.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Николай Александрович

Смерть
28.12.2011
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

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