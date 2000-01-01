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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1728
Дата смерти
11.07.1791
Пол
Мужской
Отец
?
1699 г.р.
Мать
Von Bergen (Claassen) Мария
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1728
Отец:
?
Мать:
Von Bergen Мария
Смерть
11.07.1791
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