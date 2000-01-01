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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1728

Дата смерти

11.07.1791

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1728

Отец: ?

Мать: Von Bergen Мария

Смерть
11.07.1791
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