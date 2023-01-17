Баранова (Бибикова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Бибикова) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Бибиков Иван Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1955

Сын: Бибиков Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Шматко Григорий

Прикубанский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
12.01.1965

Дочь: Баранова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2019
Красненский, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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