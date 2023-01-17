Баранова (Бибикова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Бибиков Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1955
Сын: Бибиков Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Шматко Григорий
Прикубанский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
12.01.1965
Дочь: Баранова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2019
Красненский, Теучежский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)