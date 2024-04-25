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Постников Иван Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

01.12.1888

Дата смерти

27.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888

Отец: Постников Николай Владимирович

Мать: Постникова Анна Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-103 15об Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: крестьянин Иван Филимонович Винокуров - Галичского уезда, Рылеевской волости, д. Куницыно; Жихарева Татьяна Андреевна - юрьевецкая мещанска... Показать все
Крещение
04.12.1888
Кострома, город Кострома, Костромская область
Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: крестьянин Иван Филимонович Винокуров - Галичского уезда, Рылеевской волости, д. Куницыно; Жихарева Татьяна Андреевна - юрьевецкая мещанская вдова
Восприемник
09.06.1913
Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-178-14об-15 Троицкая церковь; Восприемник Владимира Владимировича Постникова
Бракосочетание
11.03.1921

Жена: Постникова Августа Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1921 или 1922

Сын: Постников Евгений Иванович

Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1923

Дочь: Макарова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
13.03.1926

Дочь: Постникова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1927 или 1928

Сын: Постников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Анастасия Фёдоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Военная служба
Неизвестно
Окончил железнодорожное училище и получил воинское звание поручик. Однажды, догоняя поезд, сорвался с подножки вагона и правая рука попала под колёса поезда. Пришлось менять профессию.
Смерть
27.03.1970
Кострома, город Кострома, Костромская область
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