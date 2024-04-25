Постников Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1888
Дата смерти27.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888
МК 56-3-103 15об Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: крестьянин Иван Филимонович Винокуров - Галичского уезда, Рылеевской волости, д. Куницыно; Жихарева Татьяна Андреевна - юрьевецкая мещанска... Показать все
Крещение
04.12.1888
Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: крестьянин Иван Филимонович Винокуров - Галичского уезда, Рылеевской волости, д. Куницыно; Жихарева Татьяна Андреевна - юрьевецкая мещанская вдова
Восприемник
09.06.1913
МК 56-3-178-14об-15 Троицкая церковь; Восприемник Владимира Владимировича Постникова
Бракосочетание
11.03.1921
Рождение ребёнка
1921 или 1922
Сын: Постников Евгений Иванович
Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1923
Дочь: Макарова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1926
Дочь: Постникова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1927 или 1928
Сын: Постников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Постникова Августа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Окончил железнодорожное училище и получил воинское звание поручик. Однажды, догоняя поезд, сорвался с подножки вагона и правая рука попала под колёса поезда. Пришлось менять профессию.
Смерть
27.03.1970