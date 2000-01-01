Проскурин Алексей Егорович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения12.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924
Отец: Проскурин Егор
Мать: не указана
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
21.02.1946
Дочь: Ночевкина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Проскурина Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
11.09.1953
Дочь: Локарева Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Проскурина Вера Иосифовна
Мелитополь Украин ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ташкент УзССР