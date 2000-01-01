Проскурин Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурин Алексей Егорович

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

12.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1924

Отец: Проскурин Егор

Мать: не указана

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
21.02.1946

Дочь: Ночевкина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Проскурина Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
11.09.1953

Дочь: Локарева Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Проскурина Вера Иосифовна

Мелитополь Украин ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина Вера Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Ташкент УзССР
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