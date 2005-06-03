Косенков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1981
Отец: Косенков Леонид
Мать: Косенкова Татьяна
Рождение ребёнка
03.06.2005
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: Косенкова Наталья
Рождение ребёнка
20.02.2009
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Косенкова Наталья
Бракосочетание
15.10.2021
Жена: Бронских Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Косенкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенкова Наталья