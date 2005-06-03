Косенков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенков Евгений

Косенков Евгений

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1981

Отец: Косенков Леонид

Мать: Косенкова Татьяна

Рождение ребёнка
03.06.2005

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Косенкова Наталья

Рождение ребёнка
20.02.2009

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Косенкова Наталья

Бракосочетание
15.10.2021

Жена: Бронских Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Косенкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенкова Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close