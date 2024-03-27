Ахмеджанов Летфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанов Летфулла

Место рождения

Уразовка, Нижегородская, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

01.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ахмеджанов Атаулла

Мать: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Бракосочетание
1928

Жена: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Рождение ребёнка
30.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.11.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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