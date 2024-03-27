Ахмеджанов Летфулла
Место рожденияУразовка, Нижегородская, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти01.11.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
30.01.1932
Рождение ребёнка
06.07.1934
Рождение ребёнка
26.01.1937
Рождение ребёнка
06.03.1940
Рождение ребёнка
18.02.1943
Рождение ребёнка
10.12.1946
Рождение ребёнка
10.02.1948
Рождение ребёнка
06.08.1950
Рождение ребёнка
30.09.1952
Смерть
01.11.1990
Похороны
Неизвестно